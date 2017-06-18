Лакович: УЕФА не будет сильным без сильного российского футбола

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович на внеочередной Конференции РФС в Санкт-Петербурге сообщил, что европейский союз будет поддерживать программу развития российского футбола, а также поделился впечатлениями от матча открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0).
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«УЕФА и РФС связывают тёплые отношения, в частности, президента РФС Виталия Мутко и главу УЕФА Александра Чеферина. Хотел бы заверить вас, что УЕФА окажет всяческую поддержку РФС и поможет реализовать программу развития российского футбола до 2030 года, потому что УЕФА не будет сильным без сильного российского футбола.
Вчера я стал свидетелем того, как ликовали 50 тыс. болельщиков на прекрасном стадионе в Петербурге. Видел, что люди гордятся Россией. Поздравляю Станислава Черчесова и его молодую талантливую команду. Если она продолжит так играть, то вы будете и дальше гордиться своей сборной. Уверен, такая атмосфера будет на всех матчах Кубка конфедераций. У российского футбола богатейшая история, но важнейший момент для него ещё настанет", — передаёт слова Лаковича корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.