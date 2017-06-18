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Сорокин: билеты на Кубок конфедераций проданы на 60%

18 июня 2017, воскресенье. 10:54. Футбол

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин на внеочередной конференции РФС поделился впечатлениями от матча открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0), а также рассказал об организации турнира.

«Поздравляю нашу сборную и нашего главного тренера с блестящей победой. Всегда победа своей сборной помогает организаторам в оценке их работы. Нам предстоит ещё 13 матчей. Все команды всем довольны, никаких жалоб к нам не поступало.

Билеты на сегодняшний момент проданы на 60 процентов, продажи ещё идут. Надеемся, что интерес среди болельщиков будет повышаться по ходу турнира.

Чемпионат мира — гораздо более масштабный турнир. Семь стадионов находятся в разных стадиях строительства, есть уверенность, что строительство будет завершено в конце этого года и мы успеем провести тестовые матчи. Всего будет задействовано 278 гостиниц, 104
тренировочных площадок. Что касается волонтёров, мы получили 176 тысяч заявок, 20 тысяч будет удовлетворено.

Что касается новшеств, то кроме системы видеоповторов будет система идентификации
болельщиков. Вчера система прошла успешный тест, нареканий не было. Будет безвизовый въезд в Россию на чемпионате мира, бесплатный проезд между городами и в городах. Самолёты будут задействованы, но не в бесплатном режиме. Именно железнодорожный транспорт будет бесплатным для болельщиков.

Ясность по транспортной системе наступит после жеребьёвки. У нас есть договорённость с авиакомпаниями о предоставлении дополнительных судов. Большая система и большие преимущества для гостей турнира. Будем полностью готовы к чемпионату мира в следующем году», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Малоимущая категория граждан РФ сможет бесплатно посещать матчи КК-2017
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Алексей Сорокин Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
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