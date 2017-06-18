Ламберт: ни один топ-тренер не начнёт работу без права голоса по трансферам

Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Пол Ламберт выразил мнение, что наставники команд должны принимать прямое участие в комплектовании состава.
«Ни один топ-тренер не согласится работать без права голоса по трансферам. Каждый специалист хотел бы как можно сильнее участвовать в комплектовании состава, потому что только в этом случае он будет полностью уверен, что потерпел неудачу исключительно из-за себя.
Знаю, что топ-тренеры никому не позволят прийти в команду без их согласия. Это очень важно. В противном случае у команды могут появиться проблемы в раздевалке, ведь обычно тренеры зовут тех игроков, о чьих характерах они хорошо знают", — цитирует Ламберта Birmingham Mail.