2,5 тыс. болельщиков из Чили посетят матч с Камеруном в Москве

В день первого московского матча Кубка конфедераций — 2017 в столице России находится чуть более 100 туристов из Камеруна и порядка 2600 гостей из Чили. Таким образом, болельщики из Латинской Америки будут в явном большинстве на стадионе «Открытие Арена». Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
В Казани на матче Португалия – Мексика ожидается равное число болельщиков обеих команд. На данный момент в столице Татарстана находится чуть больше 200 гостей из обеих стран. В день игры возможно прибытие ещё нескольких сотен болельщиков, прилетевших в Россию, но пока находящихся в Москве или Петербурге.
Рейтинг стран-участниц Кубка конфедераций по числу болельщиков в России:
1. Германия
2. Чили
3. Австралия
4. Португалия
5. Мексика
6. Новая Зеландия
7. Камерун