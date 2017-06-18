Прядкин: финал Кубка России-2017/18 запланирован на 9 мая в Волгограде

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что финал Кубка России-2017/18 должен состояться 9 мая в Волгограде.
«Финал Кубка России предварительно пройдёт 9 мая. Мы отстаиваем эту дату. Что касается города, то рассматриваем Волгоград», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Действующим обладателем трофея является «Локомотив», который выиграл у «Урала» в финальном матче Кубка России сезона-2016/17. Встреча проходила в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «железнодорожников».
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