Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровска» и будет искать другой клуб

Два легионера, работавшие со «СКА-Хабаровск» на сборе в подмосковном Кратово и принимавшие участие в спарринге с казахстанским «Актобе» (1:1), покинули тренировочный лагерь клуба.
«Ивуариец Седрик Гогуа отправился на просмотр в ФК «Ростов», но теоретически может вернуться в распоряжение тренеров «СКА-Хабаровск». Ещё один потенциальный новобранец, словак Лукаш Тесак, попрощался с клубом и будет искать себе иной вариант трудоустройства.
Четыре игрока продолжают сбор и попытаются убедить тренерский штаб хабаровского СКА в своей необходимости для команды. Это Антон Митерев, Евгений Баляйкин, Виталий Федотов, Павел Соломатин", — информирует официальный сайт дальневосточного клуба.