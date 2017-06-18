Прядкин: никаких переносов матчей РФПЛ без регламентных требований не будет

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин ответил на вопрос о возможных переносах матчей.
«За последние два года мы ни разу не переносили матчи без каких-либо регламентных требований. По просьбам клубов такого не было. Думаю, что и в следующем сезоне никаких переносов не будет. Единственное, большая дискуссия была по графику из-за чемпионата мира. Мы заканчиваем на две недели раньше — 13 мая. В остальном никаких переносов не будет», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Прядкин: финал Кубка России-2017/18 запланирован на 9 мая в Волгограде