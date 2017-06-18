В расположение «СКА-Хабаровск» прибыл латышский форвард Вишняков

«СКА-Хабаровск» продолжает тренировочную работу на тренировочном сборе в Подмосковье. К тренировкам на базе «Кратово» приступил легионер, латышский форвард Эдуард Вишняков.
«Последним клубом 27-летнего футболиста был польский «Рух», занявший восьмое место в элитном дивизионе польского клубного футбола. В Хожуве младший из двух братьев Вишняковых, выступавших за сборную Латвии, провёл сезон на правах аренды от бельгийского клуба «Вестерло». Контракт в Бельгии у потенциального новобранца «СКА-Хабаровск» истёк, сегодня он находится в поиске нового места работы», — информирует сайт «СКА-Хабаровск».
Тесак покинул расположение «СКА-Хабаровска» и будет искать другой клуб