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Сорокин будет единственным представителем от Европы на выборах в совет ФИФА

18 июня 2017, воскресенье. 12:11. Футбол

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной конференции РФС сообщил, что генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин будет единственным представителем от Европы на выборах в совет ФИФА.

«В ближайшее время правительство утвердит стратегию подготовки спортивного резерва. Наша стратегическая задача — массовый футбол. Современные технология, футбольные приложения, чтобы люди всем пользовались. Новые форматы — «три на три», «шесть на шесть». Всё это можно начинать смотреть. Нам нужно это всё развивать.

Никаких экстраординарных вопросов на внеочередной конференции не поднималось. Внесли некоторые корректировки, незначительные изменения в устав. Посчитали необходимым дать место представителя спонсорского сообщества, а также футболистам. Есть необходимость усиления нашей позиции в мире.

Алексей Сорокин выдвинут исполком в УЕФА для выдвижения от Европы в совет ФИФА. Выборы будут на внеочередном конгрессе в сентябре. Отмечу, что нет представительства по странам. Есть представительство по
континентам. Сорокин является единственным представителем от Европы. Мне же придётся работать на государственной службе, по крайне мере, до чемпионата мира. Впервые на конференции РФС присутствовал
президент ФИФА Джанни Инфантино. Мы признательны ему», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Инфантино: совместно с РФС мы подготовим мероприятия, которых ещё не видел свет
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Алексей Сорокин Виталий Мутко Джанни Инфантино РФС УЕФА ФИФА
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
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