Милнер: теперь все болельщики «Ливерпуля» точно знают, кто такой Соланке

Капитан «Ливерпуля» Джеймс Милнер высоко оценил потенциал новичка мерсисайдцев Доминика Соланке, который присоединится к красным 1 июля на правах свободного агента.
«Это лето складывается для Соланке просто замечательно. Доминик — хороший молодой футболист, который должен вписаться в нашу молодую команду. Я, как один из самых опытных игроков „Ливерпуля“, постараюсь ему с этим помочь. Соланке уже показал себя, выиграть ЧМ U20 — это большое достижение. Если раньше кто-то из фанатов „Ливерпуля“ не знал Доминика, то теперь таких людей точно не осталось», — цитирует Милнера This Is Anfield.
Нападающий молодёжной сборной Англии был признан лучшим игроком прошедшего в Южной Корее чемпионата мира U20. Cборная Англии выиграла турнир, на счету Соланке четыре гола в семи матчах.