Прядкин: «СКА-Хабаровск» устранил те недостатки, которые выявила комиссия РФПЛ

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги Сергей Прядкин сообщил, что «СКА-Хабаровск» сумел устранить недостатки, которые выявила комиссия РФПЛ. Представители лиги 5 июня провели инспектирование домашнего стадиона дальневосточной команды в целях определения уровня и степени его подготовки к новому сезону.
«СКА-Хабаровск» устранил те недостатки, которые выявила комиссия. Ещё дважды туда будут выезжать рабочие группы, но они знают, что надо делать", — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.