Мутко: может, мы действительно, как говорил Слуцкий, нефутбольная страна?

Заместитель председателя правительства РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко на внеочередной Конференции РФС ответил на вопрос о календаре РФПЛ.
«Пока нет календаря, сейчас только структура календаря, не более того. Идёт работа. Это последний чемпионат перед мировым первенством. Мы должны прибавить, а значит календарь должен быть ясным и понятным. Требуется включение неких разумных решений, вы не можете слетать в условный Хабаровск, а через два дня играть в Лиге чемпионов. К тому же нужно создать комфорт болельщикам, время матчей обсудить. Есть разные системы составления календаря. Пытаюсь в этом разобраться. Нам нужно будет посмотреть, лига здесь гибкая, она раздала клубам, как проект, хотя дискуссия ещё идёт. Нам нужно научиться у Италии, чтобы уже сейчас публиковать календарь. Стабильность календаря должна быть незыблема, нужно прекратить переносы игр. Такой стадион в Санкт-Петербурге надо же заполнять, надо работать над этим. Мне странно видеть 10 декабря в календаре матч. Эти игры должны, наверное, проходить в южной части страны. Мы просто рекомендуем, а так лига сама принимает решение. Мы должны вместе посмотреть, какой уровень интереса к футболу в нашей стране. Может мы действительно, как говорил Леонид Слуцкий, нефутбольная страна?
Взять сборную Чили. Санчес и Видаль могут обыграть любую команду. Чтобы обыграть такую сборную, надо ещё несколько раз с такой командой сыграть. Вчера 84 раза пересмотрел матч России с Новой Зеландией. Взять Джикию, как будто лет пять играет за национальную команду», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.