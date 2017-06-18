Президент «Урала»: постараемся все матчи в конце года провести в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мыслями по поводу календаря РФПЛ на сезон-2017/18 и матча открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия (2:0), а также рассказал, почему екатеринбургский клуб выставил на трансфер голкипера Николая Заболотного.
«Доволен ли я календарём? Что сейчас уже говорить, его же приняли. Конечно, тяжело играть в Екатеринбурге 26 ноября и 10 декабря, но поле мы можем подготовить. Главное, чтобы было не -20. Постараемся все матчи сыграть дома.
В этом году было сложно составлять календарь из-за чемпионата мира. Тем более было предложение Мутко, чтобы играли только в субботу и воскресенье. Куда ж ещё двигать… Конечно, нам лучше было бы поменяться с „Краснодаром“ или „Ростовом“ и сыграть зимой на выезде. Но пока предложений от них нет.
Сборная оставила впечатление команды, которая знает, как играть. Видна рука Черчесова, тренерского штаба. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Я считаю, что Шатов должен быть в этой сборной, но решение тренера — это его решение. Олег, конечно, расстроен. Но он за этот сезон всё докажет и обязательно выступит на чемпионате мира.
Почему решили расстаться с Заболотным? Значит, не устраивала игра вратаря. Николаю хотим пожелать, чтобы он нашёл новый клуб и прогрессировал", — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.