Нильссон-Линделёф: мне не важно, сколько «МЮ» заплатил за меня «Бенфике»

Защитник Виктор Нильссон-Линделёф, который на этой неделе перешёл из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед», сообщил, что сумма трансфера не имеет для него значения.
«Я здесь для того, чтобы играть в футбол и принести „Манчестер Юнайтед“ как можно больше пользы. Я не отслеживаю слухи и мнения экспертов, это не то, на что я трачу время. Сумма перехода для меня тоже не имеет значения. Она означает, что я хорошо проявил себя, и „МЮ“ действительно хотел меня заполучить», — цитирует игрока Aftonbladet.
В минувшем сезоне чемпионата Португалии 22-летний футболист из Швеции провёл 32 матча и забил один гол.
«Бенфика» назвала сумму, которую «МЮ» заплатит за Нильссона-Линделёфа