Асенсио: комплименты не должны затуманивать голову, мне надо оставаться скромным

Полузащитник «Реала» и сборной Испании U21 Марко Асенсио поделился впечатлениями от разгрома команды Македонии в матче первого тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы по футболу 2017 года. Асенсио забил три мяча.
«Мы знали, что первый матч будет сложным, потому что нам нужно было хорошо начать турнир. Думаю, Испания показала отличный футбол на фоне хорошей команды. Я рад за себя, но прежде всего — за команду. Теперь мы должны думать о Португалии, потому что турнир очень короткий, и мы не можем позволить себе проиграть.
Мне нужно оставаться скромным, похвала не должна затуманивать мою голову. Я делаю всё ради команды, вы наверняка видите это на поле", — цитирует Асенсио Football Espana.
Видео голов доступно в «Твиттере».