Лучший футболист Киргизии в 2016 году Кичин продлил контракт с «Енисеем»

Защитник Валерий Кичин продлил контракт с «Енисеем» на два года, сообщается на официальном сайте красноярской команды.
В сезоне-2016/17 24-летний футболист провёл 25 матчей за «Енисей», в которых забил два гола и отдал три голевые передачи. Кичин получил титул лучшего спортсмена и футболиста Киргизии по итогам 2016 года.
В минувшем сезоне «Енисей» занял третье место в ФНЛ и получил право сыграть в стыковых матчах за выход в РФПЛ. В двухматчевом противостоянии красноярская команда уступила тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1).
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