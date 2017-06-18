Педжик: возможно, Кэхилл должен отдать Конте свою медаль за победу в АПЛ

Легенда «Сток Сити» Майк Педжик раскритиковал защитника «Челси» Гари Кэхилла и предложил ему отдать медаль за победу в АПЛ главному тренеру лондонцев Антонио Конте.
«Кэхилл — один из худших защитников по игре один в один среди всех, кого я видел. Его очень легко раскачать и пройти, он покупается на обманные движения. Кэхиллу и Давиду Луису была остро необходима схема с тремя центральными защитниками, потому что она маскирует их недостатки.
Конте заслужил медаль за свою работу в «Челси». Возможно, именно Кэхилл должен отдать Конте свою чемпионскую медаль», — цитирует Педжика Stoke Sentinel.
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