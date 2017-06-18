Дани Алвес: не пишите эту чушь про меня!

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес обратился к журналистам и опроверг слухи, согласно которым он близок к переходу в «Манчестер Сити».
«Не пишите эту чушь про меня! То видео Игуаина предназначалось только мне. Не делайте свою работу плохо, пожалуйста», — написал Алвес в одной из социальных сетей.
Бразилец стал игроком «Ювентуса» летом 2016 года и в минувшем сезоне помог клубу выиграть чемпионат и Кубок Италии. Ранее сообщалось, что Алвес требует, чтобы бьянконери продлили с ним контракт до 2019 года. Текущее соглашение истекает в 2018 году.