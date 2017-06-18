Черчесов: в идеале хочу, чтобы сборная России играла, как «Бавария» при Хайнкесе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над командой Новой Зеландии (2:0) в матче открытия Кубка конфедераций — 2017 рассказал о рисунке игры, который он пытается привить команде.
«Это не столько моя идея, сколько идея футбола: играть. Просто бороться и бежать — это другой вид спорта. Стиль зависит от того, с кем мы играем. Следующий соперник на КК-2017 сильнее, он не позволит нам контролировать мяч. Поэтому мы будем более гибкими.
Было бы идеально, если бы мы заиграли так, как «Бавария» при Юппе Хайнкесе. Та «Бавария» двигалась непосредственно к воротам, а не играла поперёк поля. Это был эффективный, успешный футбол. Мы пока только пытаемся настроить эту систему. Зачастую соперники на каких-то отрезках матча были даже лучше, чем мы», — цитирует Черчесова Der bund.