Гилерме: образ России в глазах всего мира совершенно отличается от реальности

Вратарь сборной России Маринато Гилерме ответил на вопрос о своих впечатлениях от жизни в России.
«Образ России в глазах всего мира совершенно отличается от реальности. Бразильские друзья навещают меня в России каждый год, и каждый из них непременно говорит, что Россия его приятно удивила.
Вопрос заключается в том, что Бразилия совсем другая: там солнце светит 365 дней в году, здесь тепло только около пяти месяцев. Со временем начинаешь понимать менталитет российского народа. Да, это закрытые люди. Но они пережили войны, в которых погибло много человек, а это не так просто.
Кто-то считает, что в России полно расистов, но это абсолютно не так. Кубок конфедераций поможет тем, кто хочет иметь более чёткое представление о России», — цитирует Гилерме O Globo.