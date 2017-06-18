«Севилья» отказалась выкупать у «Интера» Йоветича за € 14 млн

Нападающий Стеван Йоветич, который минувший сезон провёл в «Севилье» на правах аренды, вернётся в «Интер». Об этом сообщил спортивный директор испанского клуба Оскар Ариас.
«На самом деле причина тут ровно одна. Мы можем справиться с высокой заработной платой, но только если нам не придётся платить за трансфер. Или наоборот — мы можем выкупить Йоветича, если зарплата игрока станет меньше. В нашей бизнес-модели приходится считать деньги. У нас нет такого бюджета, как у „Манчестер Сити“, „Барселоны“, „Челси“ или „Реала“. Реальность такова, что мы просто не можем позволить себе Йоветича», — цитирует Ариаса ABCSevilla.
У «Севильи» была опция выкупа прав на Йоветича за € 14 млн.