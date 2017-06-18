Ломбертс: если я с умом вложил свои деньги, то никогда больше не буду работать

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс, который покинул сине-бело-голубых по окончании сезона-2016/17 после десяти лет в клубе, поделился мыслями о коммерциализации футбола и рассказал о своих вложениях в бизнес.
«В Англии футбол больше не является национальным видом спорта. У „Челси“ на стадионе есть трибуна, предназначенная для туристов. Это катастрофа! Они даже не знают клубных песен. А для обычного болельщика билеты слишком дороги. Фанаты „Зенита“ носят футболки с надписью „Мы против современного футбола“, и я отчасти согласен с этим. Но, возможно, я слишком критичен, ведь коммерциализация футбола и мне помогла.
Если я с умом вложил те деньги, которые заработал, то никогда больше не буду работать. На данный момент я инвестировал 85 % своих активов. Я беру советы у частных банкиров, но сам тоже принимаю участие в бизнесе, поскольку хочу знать, что происходит с моими деньгами», — сказал Ломбертс в интервью De Tijd.