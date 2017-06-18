«Спартак» близок к трансферу защитника «Гётеборга» Саломонссона за € 1 млн

«Спартак» ведёт с «Гётеборгом» переговоры о трансфере защитника Эмиля Саломонссона, пишет Expressen. Клубы находятся в продвинутой стадии переговоров, и о переходе может быть объявлено уже в ближайшее время.
По данным источника, сумма трансфера составит около 10 млн шведских крон (около € 1 млн). Сам Саломонссон готов перейти в «Спартак».
Контракт 28-летнего защитника с «Гётеборгом» истекает в конце этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате Швеции и забил два гола. На счету Саломонссона также 8 матчей за сборную Швеции.
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