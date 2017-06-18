Завершивший карьеру Максвелл хочет остаться в системе «ПСЖ»

Защитник Максвелл, который по окончании минувшего сезона завершил карьеру, сообщил, что хочет остаться в системе «ПСЖ», за который он выступал с 2012 года.
«Я благодарен „ПСЖ“ за всё, что клуб дал мне. Надеюсь остаться в Париже. Дело в том, что я хочу быть полезным для клуба и остаться в этой системе — хорошая возможность для моего прогресса в будущей карьере», — цитирует 35-летнего бразильца L'Equipe.
В составе «ПСЖ» Максвелл за пять лет в общей сложности провёл более 200 матчей и выиграл 15 трофеев.
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