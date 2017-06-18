Галлас: «Тоттенхэм» слишком юн и молод для Лиги чемпионов

Бывший центральный защитник «Арсенала» и «Тоттенхэм Хотспур» Вильям Галлас отметил, что «шпорам» не хватает опыта для выступлений в Лиге чемпионов.
«Выступление „Тоттенхэма“ в еврокубках в минувшем сезоне стало большим позором. Похоже, „Тоттенхэм“ слишком юн и молод для Лиги чемпионов. Матчи с „Монако“ и „Байером“ на групповом этапе показали, что „шпорам“ не хватает опыта.
Лига чемпионов отличается от английской Премьер-лиги. Для игры в этом турнире нужен опыт и умение сосредоточиться», — цитирует Галласа Daily Star.
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