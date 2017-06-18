В первом матче под руководством Капелло «Цзянсу Сунин» проиграл на своём поле

Итальянский специалист Фабио Капелло, который на прошлой неделе стал главным тренером «Цзянсу Сунин», провёл первый матч в новом качестве.
«Цзянсу Сунин» уступил клубу «Чанчунь Ятай» в матче 13-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Нанкине на территории Центра олимпийских видов спорта и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 16-й минуте в свои ворота забил защитник хозяев Ян Боюй.
«Цзянсу Сунин» (8 очков) остался на предпоследнем 15-м месте в таблице. «Чанчунь Ятай» (12 баллов) — 13-й.