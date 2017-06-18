Варга: Венгер просил навести справки о Головине у Черчесова и Гончаренко

Известный агент Шандор Варга подтвердил информацию, согласно которой полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин входит в круг интересов лондонского «Арсенала».
«Венгер несколько раз звонил мне по этому поводу. В частности, после контрольной игры россиян в Венгрии. Я поделился своим мнением об игроке. Арсен попросил навести справки о нём у Черчесова и Гончаренко. В свою очередь я посоветовал Венгеру переговорить на этот счёт со Слуцким. Кому как не ему, наблюдавшему за игроком с 16 лет, знать сильные и слабые стороны Головина? В субботу скаут «Арсенала» следил за Александром на матче Россия – Новая Зеландия и посмотрит ещё несколько игр. Возможно, одну из них Арсен посетит лично, чтобы вживую понаблюдать за игроком», — сообщил Варга корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Шандором Варгом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.