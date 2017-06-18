Ващук: не могу понять, как в киевском «Динамо» появился такой тренер, как Сёмин

Экс-защитник киевского «Динамо» Владислав Ващук раскритиковал бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина. В декабре 2007 года нынешний наставник «Локомотива» впервые возглавил киевский клуб, а летом следующего года Ващук ушёл из «Динамо».
«Могу вспомнить, почему ушёл из «Динамо». При Сёмине я не играл. Юрий Павлович меня постоянно пытался спихнуть. Вообще до сих пор не могу понять, как в «Динамо» появился такой тренер, как Сёмин. У него в обойме было 11 человек, и общался он только с ними. Другие его не интересовали, могли идти на рыбалку, на другом поле бить по воротам, заниматься своими делами.
Если кто-то из обоймы выпадал, Юрий Павлович мог подойти и кого-то одного выдернуть, поговорить, обнять, мол, сегодня ты выходишь. Но как только номинально основной выздоравливает, на тебя снова никто не обращает внимания», — цитирует бывшего игрока «Спартака» «Футбол 24».