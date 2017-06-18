Гола Халка не хватило «Шанхай СИПГ» для продолжения победной серии

«Гуанчжоу Фули» и «Шанхай СИПГ» сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Китая. Встреча проходила в Гуанчжоу на стадионе «Юэсюшань» и завершилась со счётом 1:1. До этой игры «Шанхай СИПГ» выиграл пять матчей подряд.
У хозяев отличился Эран Захави, у гостей — экс-нападающий «Зенита» Халк. В концовке первого тайма команды остались в неполных составах: прямые красные карточки получили Ли Тисян и Фу Хуань.
«Шанхай СИПГ» (30 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Китая, отставая от «Гуанчжоу Эвергранд» на 4 балла. «Гуанчжоу Фули» (21 очко) — пятый.