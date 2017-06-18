Матч Кубка конфедераций Португалия — Мексика начнётся с минуты молчания

Матч первого тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики, который состоится сегодня в Казани, начнётся с минуты молчания в память о жертвах пожаров, которые произошли в Португалии. Об этом сообщается на сайте португальской федерации футбола.
В ночь на 18 июня в округе Лейрия начались лесные пожары. По последним данным, погибли 57 человек, около 60 человек, в том числе пожарные, пострадали.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика. Начало — в 18:00 мск.