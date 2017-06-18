Португалия — Мексика: стартовые составы на матч Кубка конфедераций

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч 1-го тура группы A Кубка конфедераций.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью, Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани, Куарежма.
Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес, Вела, Хавьер Эрнандес.
Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 18:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.
Кубок конфедераций стартовал в субботу в Санкт-Петербурге победой сборной России над командой Новой Зеландии (2:0).