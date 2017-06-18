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Португалия — Мексика: стартовые составы на матч Кубка конфедераций

18 июня 2017, воскресенье. 17:10. Футбол

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч 1-го тура группы A Кубка конфедераций.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Геррейро, Фонте, Седрик, Моутинью, Карвалью, Гомеш, Роналду, Нани, Куарежма.

Мексика: Очоа, Сальседо, Рейес, Лаюн, Морено, Хонатан дос Сантос, Эррера, Гуардадо, Хименес, Вела, Хавьер Эрнандес.

Встреча пройдёт на стадионе «Казань Арена» и начнётся в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика.

Кубок конфедераций стартовал в субботу в Санкт-Петербурге победой сборной России над командой Новой Зеландии (2:0).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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