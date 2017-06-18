Шишкин: в матче с Португалией будем играть не против одного Роналду

Защитник сборной России Роман Шишкин поделился впечатлениями от победы над сборной Новой Зеландии (2:0) в стартовом матче на Кубке конфедераций, а также высказал мнение о лидере сборной Португалии Криштиану Роналду, которому россияне будут противостоять 21 июня.
«Настроение хорошее. Все хорошо сегодня поработали. Главное, что заработали три очка. Двигаемся дальше.
Я бы не стал говорить об уровне соперников. Это серьёзный турнир, тут каждая игра может сложиться по-разному. Первый официальный матч, было непросто. Хорошо, что удалось победить. Те вещи, которые наигрывали, получались. Спасибо болельщикам, что нас поддержали. Попробуем и дальше их радовать.
Все ребята достаточно опытные, поэтому никакого волнения не было. Мы готовились, понятно, что на бумаге мы были фаворитами, но мы все равно старались навязать свою игру. Реализация подкачала, но ничего. Понятно, что многие на нас не ставят, но мы будем готовиться и показывать на поле свой максимум. В следующих играх постараемся не повторять своих предыдущих ошибок.
Я бы не сказал, что основная задача закрыть Криштиану Роналду. Понятно, что он лидер и звезда, на него нужно сделать акцент, но мы будем играть против команды, а не против одного человека", — передаёт слова Шишкина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.