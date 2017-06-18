Хавбек ЦСКА Хосонов: хочу заработать шанс выйти на поле в Премьер-Лиге

19-летний полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов рассказал о работе на сборе в Австрии, а также о желании сыграть за основную команду «армейцев» в матче РФПЛ.
«Физически действительно ощущаю себя хорошо, я и на отдыхе занимался по программе, составленной Паулино Гранеро, а здесь мы тренируемся по два раза в день. Хочу как можно лучше проявить себя в Австрии и заработать шанс выйти на поле в Премьер-Лиге. Причём именно за ЦСКА, поскольку все мои мысли связаны только с этим клубом!» — заявил Хосонов в интервью клубной пресс-службе.
Хосонов: выкладываюсь на каждой тренировке ЦСКА, чтобы совершить скачок