«Тосно» обыграл «Динамо СПб» в товарищеском матче

«Тосно» в рамках подготовки к сезону в российской Премьер-Лиги провёл первую товарищескую встречу. Соперником новичка РФПЛ стало «Динамо» из Санкт-Петербурга. Встреча проходила в Москве и завершилась победой «Тосно» со счётом 2:0.
«Тосно» вышел вперёд в счёте благодаря точному удару Евгения Маркова на 15-й минуте, а на 81-й минуте Артём Милевский удвоил преимущество своей команды.
Товарищеский матч
«Тосно» — «Динамо СПб» — 2:0 (1:0)
Голы: Марков, 15 (1:0); Милевский, 81 (2:0).
Стартовый состав «Тосно»: Лукичев, Никитин, Шахов, Буйволов, Кашчелан, Галиулин, Мухаметшин, Палиенко, игрок на просмотре, Марков, Заболотный.
Стартовый состав «Динамо СПб»: Книга, Житников, Бычков, Чернышов, Пасько, Коваленко, Песегов, Козлов, Рогов, Коротаев, Маркосов.