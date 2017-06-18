Мовсисян: чемпионат мира в России будет лучшим и самым дружелюбным

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян, ныне выступающий за «Реал Солт Лейк», поделился ожиданиями от чемпионата мира в России.
«Я могу гарантировать, что, вероятно, это будет самый безопасный чемпионат мира, на который кто-либо может поехать. Русские – дружелюбные люди, и они позаботятся о том, чтобы ничего не произошло. Это будет лучший и самый дружелюбный чемпионат мира", — заявил армянский футболист, который также высказался о ситуации с расизмом в России.
«Когда вы идёте по улице, то можете столкнуться с этим. Это факт. Но несправедливо говорить: «Ой, здесь так много расизма». Расизм есть везде, и это часть этого мира. Он есть в России, я сам столкнулся с ним. Но то же самое вы увидите везде. Не могу дождаться чемпионата мира, чтобы люди увидели красоту и гостеприимство русских», – цитирует Мовсисяна Los Angeles Times.