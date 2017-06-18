Источник: Анчелотти хочет видеть Роналду в «Баварии»

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, главный тренер мюнхенской команды Карло Анчелотти сообщил руководству клуба о желании видеть 32-летнего португальца в составе «Баварии». Итальянский специалист работал с Роналду в «Реале» с 2013 по 2015 год. Отмечается, что главным препятствием в возможном переходе может стать высокая трансферная стоимость игрока. «Бавария» не желает платить € 200 млн, которые хочет получить «Реал» за Роналду. В то же время «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», также заинтересованные в приобретении форварда, эту сумму отдать готовы.
Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщил президенту «сливочных» Флорентино Пересу. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году.