На сборе в Австрии «Амкар» проведёт четыре контрольных матча

После завершения домашнего сбора футболисты «Амкара» получили два выходных, а сегодня пермская команда отправилась на двухнедельный сбор в Штегерсбах (Австрия), где будет готовиться к сезону уже третий год подряд.
Как сообщает официальный сайт «Амкара», у команды запланированы четыре контрольных матча: 20 июня подопечные Гаджи Гаджиева сыграют с чешским клубом «Зноймо», 24-го – со словенским «Алюминием», 28-го – с румынским клубом «Астра». Четвёртый матч состоится 2 июля, соперник будет определён позже.
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