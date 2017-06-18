Португалия — Мексика: на матче присутствует чуть больше 34 тыс. зрителей

На матче 1-го тура группы A Кубка конфедераций между сборными Португалии и Мексики присутствует 34 372 зрителей, сообщает официальный «твиттер» турнира.
Матч Португалия — Мексика проходит в Казани на стадионе «Казань Арена», вместимость которого составляет 45 105 зрителей.
Напомним, что 50 251 зрителей пришли на матч открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0) в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Мексика. Идёт второй тайм, счёт — 1:1.