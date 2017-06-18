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98% посетивших матч Россия — Новая Зеландия – болельщики сборной России

18 июня 2017, воскресенье. 20:51. Футбол

Матч 1-го тура группы А между сборными России и Новой Зеландии (2:0), который состоялся 17 июня в Санкт-Петербурге, посетил 50 251 зритель. На этой встрече болельщиков сборной России было подавляющее большинство – 98%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.

Распределение посетителей матча по регионам России выглядело следующим образом: жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 79,12%, Москвы и Московской области – 10,24%, прочих регионов – 8,44%, Краснодарского края – 0,57%, Татарстана – 0,13%.

Распределение посетителей матча по странам, принимающим участие в Кубке конфедераций: Германия – 0,10%, Чили – 0,08%, Новая Зеландия – 0,06%, Мексика – 0,05%, Португалия – 0,01%, Австралия и Камерун – по 0%.

2,5 тыс. болельщиков из Чили посетят матч с Камеруном в Москве
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Новой Зеландии - Футбол Сборная России — Футбол Болельщики — Футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
18 июня 2017, воскресенье
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