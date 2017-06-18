98% посетивших матч Россия — Новая Зеландия – болельщики сборной России

Матч 1-го тура группы А между сборными России и Новой Зеландии (2:0), который состоялся 17 июня в Санкт-Петербурге, посетил 50 251 зритель. На этой встрече болельщиков сборной России было подавляющее большинство – 98%. Такие данные приводит компания oneFactor, специализирующаяся на геоаналитических сервисах, — специально для «Чемпионата» она производит мониторинг матчей Кубка конфедераций.
Распределение посетителей матча по регионам России выглядело следующим образом: жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 79,12%, Москвы и Московской области – 10,24%, прочих регионов – 8,44%, Краснодарского края – 0,57%, Татарстана – 0,13%.
Распределение посетителей матча по странам, принимающим участие в Кубке конфедераций: Германия – 0,10%, Чили – 0,08%, Новая Зеландия – 0,06%, Мексика – 0,05%, Португалия – 0,01%, Австралия и Камерун – по 0%.