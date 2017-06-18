Роналду из-за повреждения не пришёл на пресс-конференцию после матча КК

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришёл на обязательную пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с командой Мексики.
Как передаёт корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов, 32-летний Роналду находится у врачей в связи с повреждением колена.
После того как футболисту окажут помощь, он придёт в микст-зону, чтобы пообщаться с представителями СМИ.
Матч Португалия — Мексика, прошедший сегодня в Казани, завершился вничью со счётом 2:2, а Роналду был признан лучшим игроком этой встречи.
Португалия — Мексика: Криштиану Роналду получил награду BUD AF Man of the Match