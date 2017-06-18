Очоа: видеоповторы — отличное решение для того, чтобы футбол был непредвзятым

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа поделился впечатлениями от прошедшего в Казани матча Кубка конфедераций с командой Португалии (2:2), а также высказал мнение об использовании видеоповторов в футболе. В сегодняшнем матче гол португальцев был отменён после просмотра видеоповтора.
«Мы будем двигаться по турниру спокойно, так как ничья — хороший итог. По тому, как проходил матч, думаю, соперник вряд ли мог рассчитывать на большее. Мы проделали огромную работу, тренировались, разбирали соперника и выполнили на поле всё, что было нужно. Остался осадок от того, что португальцы выигрывали по ходу встречи, но это ожидаемо, всё же у них качественная команда.
Видеоповторы — это классная вещь для развития футбола. А если конкретно, то это отличное решение для того, чтобы наша игра была непредвзятой. Однако немного неловко, подобный случай произошёл со мной впервые», — передаёт слова вратаря корреспондент «Чемпионата» Максим Молоков.