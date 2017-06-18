Камерун — Чили: на матче присутствует 33 492 зрителей

На матче 1-го тура группы B Кубка конфедерации между сборными Камеруна и Чили присутствует 33 492 человек, сообщает официальный «твиттер» турнира.
Встреча Камерун — Чили проходит на стадионе «Спартак Арена» в Москве. Вместимость арены составляет 45 360 человек.
Матч Португалия — Мексика (2:2), прошедший сегодня в Казани на стадионе «Казань Арена», посетили 34 372 человек.
50 251 зрителей пришли на матч открытия Кубка конфедераций — 2017 Россия — Новая Зеландия (2:0) в Санкт-Петербурге.
Португалия — Мексика: на матче присутствует чуть больше 34 тыс. зрителей
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Чили.