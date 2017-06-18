Лено: раньше неплохо говорил по-русски, но сейчас язык подзабыл

Голкипер сборной Германии Бернд Лено в преддверии матча 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 с командой Австралии, который состоится 19 июня, рассказал о своих знаниях русского языка и выразил мнение, что по напряжению матчи турнира не уступят играм Лиги чемпионов.
«Выступать за сборную Германии – это всегда что-то особенное. Каждая игра является для меня большой честью. Напряжение на матчах Кубка конфедераций будет выше, чем в играх Лиги чемпионов.
Знание русского языка? Раньше я неплохо говорил по-русски, но сейчас язык подзабыл. Однако всё ещё могу сказать простые вещи: добрый день, спасибо», — цитирует Лено сайт Немецкого футбольного союза.
Лено — выходец из семьи русских немцев, в 1989 году репатриировавшихся в Германию.