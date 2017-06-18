Камерун – Чили: гол Варгаса засчитали после видеоповтора

В матче 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 на стадионе «Открытие Арена» в Москве сборная Чили обыграла команду Камеруна со счётом 2:0.
На второй компенсированной минуте форвард чилийцев Эдуардо Варгас забил второй гол своей команды, однако помощник рефери зафиксировал у нападающего офсайд. Таким образом, главный арбитр встречи словенец Дамир Скомина обратился за помощью к видеоарбитрам, которые сообщили о том, что гол был забит по правилам. После этого Скомина засчитал гол, указав на центр поля.
Отметим, что в первом тайме встречи после видеоповтора был отменён гол Варгаса, забитый из положения вне игры.