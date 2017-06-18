Доннарумму во время матча забросали поддельными долларами

Болельщики «Милана» во время матча чемпионата Европы — 2017 U21 между сборными Дании и Италии в Кракове забросали вратаря итальянской команды Джанлуиджи Доннарумму поддельными долларами.
Матч даже был остановлен для того, чтобы убрать с поля посторонние предметы, сообщает Football Italia.
Кроме того, болельщики вывесили баннер «Долларумма» и оскорбляли вратаря в течение первого тайма.
На этой неделе 18-летний голкипер отказался продлевать контракт с «Миланом», чем вызвал гнев со стороны болельщиков россонери.
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