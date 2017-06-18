Хави Гарсия: рад получить возможность вновь поработать с Манчини

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в интервью клубной пресс-службе рассказал, как воспринял назначение Роберто Манчини на пост главного тренера петербургской команды.
Напомним, что испанский футболист выступал под руководством итальянского специалиста в «Манчестер Сити».
«Да, я был счастлив — всегда приятно вновь поработать с тренером, которого ты давно знаешь. Он осуществил мой переход из «Бенфики» в «Манчестер Сити». Рад получить возможность вновь поработать с Манчини и его тренерским штабом. В первую очередь он хочет видеть на поле единую команду, хочет добиться компактного стиля игры, хочет, чтобы все защищались. Все эти составляющие — самое важное, что есть в современном футболе. Например, посмотрите на мадридский «Атлетико» — они действуют компактно, сражаются на поле, и это позволяет им добиваться успехов.
Он хочет передать нам свои идеи как можно быстрее, выстроить общекомандное движение. Думаю, это верное направление — у вас может быть набор очень сильных футболистов, но в первую очередь нужно быть единой командой, играть компактно. Если всё получается, то команда побеждает", — заявил Хави Гарсия.