Пицци: для того чтобы система видеоповторов прижилась, нужно время

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци поделился впечатлениями от матча группового этапа Кубка конфедераций со сборной Камеруна (2:0), а также высказал мнение о системе видеопомощника арбитра. По ходу встречи, прошедшей на стадионе «Спартак», ключевые решения дважды принимались на основе видеоповтора.
«Таймы разительно отличались. В первом мы хорошо играли и как команда, и индивидуально. Были хорошие пасы, хорошее движение, мы справлялись с соперником. Да, были ошибки, но это футбол. Думал, что во втором тайме мы сможем играть в том же ритме – было такое намерение. Мы хотели адаптироваться к ритму соперника, продолжить в том же духе. Команда у нас очень хорошая, уверенная в себе. Мы можем создавать голевые ситуации, что вы и видели.
Мне кажется, что для того, чтобы эта система прижилась, нужно время. Сейчас это эксперимент. Может быть, трудно привыкнуть к этому – мы привыкли не ждать, пока кто-то пересмотрит момент. Может, мы столкнёмся со сложными ситуациями. Сегодня в конце первого тайма мы уже могли вести 1:0, но счёт был 0:0, и игроки были разочарованы. Это стресс. Но мы просто ещё не привыкли к этому. Поживём – увидим. С другой стороны, техника, люди, которые отслеживают моменты, дадут нам возможность более справедливо оценивать подобные ситуации. Единственное – не лучшие эмоции, пусть это и справедливое решение. Это эмоционально действует на игроков.
Может, это и повлияло на нас. Но, думаю, решение было справедливое. Просто разница была такой маленькой, что я подумал, что раньше такой гол бы засчитали. Если техника не будет влиять на наши эмоции, думаю, пусть такая практика живёт. Когда появляется что-то новое, надо потерпеть.
Хотел бы поблагодарить всех в Латинской Америке, кто болел за нас. В Чили были проблемы с погодой, и это отрицательно повлияло на жизни многих людей. Надеюсь, наша победа поможет преодолеть все эти грустные события", — передаёт слова Пицци корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Момент с офсайдом у сборной Чили