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Хави Гарсия: мне не нравятся видеоповторы, такие штуки лишают футбол эмоций

18 июня 2017, воскресенье. 23:49. Футбол

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в интервью клубной пресс-службе поделился мнением об использовании видеоповторов в футболе, которые тестируются на проходящем в России Кубке конфедераций – 2017.

«Слежу ли за Кубком конфедераций? Да, я смотрел сегодняшний матч между Португалией и Мексикой. Здорово, что в России проходит такой большой турнир. Теперь у нас появился новый стадион, где мы успели провести два матча, и арена просто отличная. Плохо только, что у нас нет возможность увидеть игры Кубка конфедераций вживую, но я надеюсь, что следующим летом мы посмотрим один или два матча чемпионата мира.

Все обсуждают отменённый гол в матче Португалии и Мексики, когда судья обратился к видеоповтору. Как я отношусь к новым технологиям? Мне это не нравится. Например, вы забиваете мяч, его засчитывают, возможно, не очень справедливо, и затем все зрители обсуждают этот эпизод, делятся мнениями, спорят. Сейчас в футболе появляются разные штуки вроде видеоповторов, и это лишает его эмоций», — сказал Гарсия.

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Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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