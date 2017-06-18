Лёв: для меня Кубок конфедераций — 2017 является подарком

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от матча 1-го тура группы B Кубка конфедераций – 2017 с командой Австралии, который состоится 19 июня.
«Рады, что дебютируем завтра на Кубке конфедераций. Команда находится в хорошем состоянии, нас дружелюбно приняли в России. Команда сосредоточена. В матче со сборной Австралии нам нужно компактно обороняться. Соперник хорош в нападении. Завтра, вероятно, мы будем много владеть мячом.
Для меня Кубок конфедераций является подарком, поскольку он помогает в достижении наших целей в следующем году. Благодаря этому турниру мы можем сделать наших игроков сильнее. На этом турнире я могу поэкспериментировать в конкурентных условиях. Вполне возможно, что по ходу турнира мы будем использовать разные системы игры», — цитирует Лёва Немецкий футбольный союз.