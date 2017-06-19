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Sky Sports утверждает, что Роналду интересен переход в «Манчестер Юнайтед»

19 июня 2017, понедельник. 00:28. Футбол

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заинтересован в возвращении в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год, сообщает Sky Sports.

Европейские СМИ неоднократно сообщали об интересе к игроку со стороны «МЮ». По информации издания, сам португалец также заинтересован в возвращении в стан манкунианцев. Отмечается, что, на данный момент, «МЮ» опасается появления трансферной саги с будущим Роналду, а в клубе считают, что игрок всё-таки останется в «Реале». Тем не менее, если действующему обладателю «Золотого мяча» позволят уйти из мадридской команды, то «МЮ» является одним из немногих клубов, в котором он может продолжить карьеру.

Ранее сообщалось, что Роналду намерен покинуть «Реал» в связи с последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Португалец настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит. Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год.

Источник: «МЮ» предложит «Реалу» € 210 млн и Де Хеа за Роналду и Морату
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Трансферы
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